Bewährungsprobe für einen politischen Quereinsteiger : Ein Hoffnungsträger hält durch

Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlebte sein erstes Amtsjahr im Dauerkrisenmodus. Aber er schlug sich gar nicht schlecht.

(dpa) Zu lachen hat der frühere Komödiant Wolodymyr Selenskyj nach seinem ersten Jahr im Amt als Präsident der Ukraine kaum noch etwas. Eine Krise jagt die nächste. Der mit 42 Jahren jüngste Präsident der Ex-Sowjetrepublik errang bei der Wahl vor einem Jahr am 21. April einen fulminanten Sieg gegen den als korrupt verschrienen Petro Poroschenko. 73 Prozent bei der Stichwahl, das gab es noch nie in dem in die EU und in die Nato strebenden Land. Nach Jahren des Krieges gegen prorussische Separatisten in der Ostukraine sollte vieles besser werden. Aber die Bilanz ist durchwachsen.