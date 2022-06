Verteidigung schwierig : Ukrainischer Gouverneur deutet Rückzug aus Sjewjerodonezk an

Die Chemiefabrik «Asot» in Sjewjerodonezk in der Ostukraine. Foto: dpa/Unbekannt

Kiew Die Kämpfe um die Stadt im Osten des Landes dauern an und auch Charkiw wird erneut bombardiert. Präsident Selenskyj attestiert den Angreifern dennoch kaum Erfolge in ihrem Angriffskrieg.

In den schweren Gefechten um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch anscheinend kurz vor einem Rückzug gestanden. Der Gouverneur der Region betonte, es werde noch immer um jeden Zentimeter der Stadt gekämpft, räumte aber auch Schwierigkeiten in der Verteidigung gegen die näher rückenden russischen Streitkräfte ein.

„Vielleicht müssen wir uns zurückziehen, aber im Moment dauern die Kämpfe in der Stadt noch an“, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj der Nachrichtenagentur AP. Er deutete an, dass sich die Soldaten auf Positionen zurückziehen könnten, die leichter zu verteidigen sind. Die Stadt auf der anderen Seite des Flusses, Lyssytschansk, liegt auf höherem Gelände. Sowohl Sjewjerodonezk als auch Lyssytschansk sind zwischen den russischen Streitkräften im Osten, Norden und Süden eingekeilt. Sie gehören zu den wenigen Städten und Orten in der Region Luhansk, die den Invasoren noch Widerstand leisten können.

In der nordukrainischen Region Charkiw wurden unterdessen nach Angaben des Regionalgouverneurs Oleh Synjehubow bei russischem Beschuss binnen 24 Stunden fünf Menschen getötet. Mehr als zwölf seien zudem verletzt worden, erklärte er in der Messenger-App Telegram. In der Stadt Charkiw, der zweitgrößten des Landes, wurden Wohn- und Verwaltungsgebäude, ein Supermarkt sowie weitere Einrichtungen beschädigt. „Dies sind schlimme Kriegsverbrechen gegen Zivilisten der Region Charkiw!“, schrieb der Gouverneur.

Das russische Militär teilte mit, Moskau habe aus der Luft gestartete „Hochpräzisionsraketen“ eingesetzt, um ein Rüstungswerk nahe Charkiw zu treffen. Von ukrainischer Seite gab es keine Bestätigung dafür, dass eine derartige Anlage getroffen wurde.

Die diplomatischen Bemühungen konzentrierten sich am Mittwoch darauf, in der Ukraine gelagertes Getreide auf den Weltmarkt zu bringen, um so eine Nahrungsmittelknappheit zu verhindern. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara über einen Vorschlag, der es der Ukraine ermöglichen könnte, ihr Getreide über das Schwarze Meer auszuführen. Derzeit die die Häfen dort von Russland blockiert. Cavusoglu sagte, er halte es für möglich, dass sich die Kriegsparteien auf Getreidekorridore einigten. Dafür seien noch Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew nötig.

Von ukrainischer Seite wurde die Befürchtung geäußert, Russland könne seine Südküste leichter angreifen, wenn Minen aus den Schwarzmeerhäfen entfernt würden. Die Ukraine ist einer der weltweit größten Exporteure von Weizen, Mais und Sonnenblumenöl. Der Krieg und die russische Blockade der Häfen haben jedoch einen Großteil dieser Exporte zum Erliegen gebracht, was die die weltweite Nahrungsmittelversorgung gefährdet. In ukrainischen Silos lagern derzeit etwa 22 Millionen Tonnen Getreide, die nicht exportiert werden können.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht von russischer Seite zuletzt keine bedeutenden Kriegsfortschritte im Donbass. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskyj am späten Dienstag, während des vergangenen Tages habe Russland keine nennenswerten Fortschritte erzielt. Die absolut heroische Verteidigung des Donbass halte an. Die Russen hätten eindeutig nicht mit so viel Widerstand gerechnet und versuchten jetzt, zusätzliche Truppen und Ausrüstung in die Region zu schaffen.

Die Ukraine plane, in der kommenden Woche ein spezielles „Buch der Henker“ zu veröffentlichen, das bestätigte Informationen über von der russischen Armee begangene Kriegsverbrechen enthalte, sagte er. Dieses werde nicht nur die Namen derer enthalten, die die Verbrechen verübten, sondern auch die ihrer Kommandeure.

