Ukrainischer Botschafter : Melnyk wehrt sich gegen Vorwürfe - Berichte über Abberufung

Berlin Monatelang hat Ukraine-Botschafter Melnyk die Bundesregierung scharf kritisiert. Jetzt steht er selbst massiv unter Druck. Nach tagelangem Schweigen wehrt er sich gegen den Vorwurf der Verharmlosung des Holocaust. Wie lange er noch in Berlin sein wird, ist unklar.

Melnyk ist seit Januar 2015 Botschafter in Deutschland - eine außergewöhnlich lange Zeit für einen Diplomaten. Er hatte in den vergangenen Monaten mit seiner scharfen Kritik an der Bundesregierung für Aufsehen gesorgt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seinen Ministern warf er unter anderem vor, zu zögerlich Waffen für den Kampf gegen die russischen Angreifer in die Ukraine zu liefern.