Russische Truppenbewegungen : Ukrainischer Botschafter fordert mehr militärische Unterstützung des Westens

Berlin Angesichts der russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ostukraine sei die Lage katastrophal, sagt Botschafter Andrij Melnyk. Er spricht von „Kriegsvorbereitungen“ – das Land brauche Unterstützung bei der Verteidigung.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat angesichts der russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ostukraine mehr militärische Unterstützung des Westens gefordert. „Die Lage ist katastrophal“, sagte Andrij Melnyk am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Verlegung russischer Truppen an die Grenze seines Landes sei „viel mehr als Säbelrasseln“. Er sprach von „sehr realen Kriegsvorbereitungen“.