Ukrainischer Außenminister Kuleba : „Deutschland fürchtet sich vor wirtschaftlichen Opfern“

Berlin Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat eine mangelnde Unterstützung seines Landes durch den Westen und insbesondere Deutschland beklagt. „Deutschland fürchtet sich davor, wirtschaftliche Opfer bringen zu müssen“, sagte er in einem Interview.

„Einige westliche Staaten sind perfekt darin, Ausflüchte zu finden", sagte Kuleba in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Hamburger Magazin "stern". "Deutschland fürchtet sich davor, wirtschaftliche Opfer bringen zu müssen. Aber wissen Sie was? Wir bringen wirkliche Opfer. Wir verlieren Menschen."