Ukraines Botschafter Andrij Melnyk : „Feige – ich stehe zu diesem Begriff“

Berlin Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ist als Kämpfer für sein Land sehr präsent und dabei auch mit Kritik an der Politik seines Gastlandes nicht zimperlich. Er wirft der Bundesregierung vor: „Die Deutschen verstehen uns immer noch gar nicht.“ Eine Nahaufnahme.

Der Botschafter schläft schlecht. Nicht grundsätzlich. Aber seit dem 24. Februar wacht Andrij Melnyk morgens auf – kalter Schweiß. Nach höchstens vier Stunden Schlaf. Jeden Morgen dasselbe. Der Krieg in seinem Heimatland treibt den Botschafter der Ukraine um. Er isst kaum, ein wenig Frühstück, aber sonst? Wenn ihn jetzt jemand – in dieser Lage – in ein russisches Restaurant in Berlin einladen wollte. Würde er einschlagen – im Namen der Diplomatie? „Ehrlich gesagt, mag ich russisches Essen gar nicht. Aber zurzeit könnte ich es schon gar nicht schlucken. Es wäre, als würde mir ein Knochen im Hals steckenbleiben.“

Melnyk sitzt an einem Spätnachmittag dieser Woche nach Terminen im Bundestag in seinem Büro in der Botschaft. Er hat sich fast zwei Stunden Zeit für ein Gespräch genommen. Vor seiner Bürotür stehen Personenschützer, hinter ihm die ukrainische Flagge. Draußen scheint die Sonne. Aber ihm ist nicht nach Sonnenschein. In seinem Land tobt seit mittlerweile 23 Tagen ein Krieg. „Ich kann das nicht ertragen – diese neue schreckliche Realität. Wir leben in einer Welt, die verrückt geworden ist, unkalkulierbar, barbarischer. Wir wissen nicht, was kommt. Es kann noch viel schlimmer werden, auch für Deutschland, wenn man nicht mutig handelt.“