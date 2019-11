Ukraine-Affäre : Zeuge Donald McGahn muss vor Repräsentantenhaus erscheinen

Washington Schlappe für US-Präsident Donald Trump bei den Impeachment-Ermittlungen: Der ehemalige Berater des Weißen Hauses Donald McGahn muss einem US-Bundesgericht zufolge vor dem Kongress erscheinen.

Das entschied Richterin Ketanji Brown Jackson am Montag (Ortszeit), nachdem der Justizausschuss des Repräsentantenhauses den Fall vor Gericht gebracht hatte. Für Trump bedeutet das einen Rückschlag: Er hatte versucht, eine Aussage seiner Mitarbeiter im Rahmen der Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor dem Kongress zu verhindern.

Die US-Regierung will die Entscheidung des Gerichts anfechten, kündigte ein Sprecher des Justizministeriums, Kerri Kupec, an. Ein Anwalt McGahns, William Burck, teilte mit, McGahn werde sich der Vorladung, einer sogenannten subpoena, beugen. Der Vorsitzende des Justizausschuss Jerold Nadler sagte, er hoffe McGahn werde „zeitnah vor dem Komitee erscheinen“.

Das Weiße Haus hatte zuvor argumentiert, dass McGahn und andere Zeugen „absolute Immunität“ besäßen. Dem widersprach Richterin Jackson in der 188 Seiten umfassenden Urteilsbegründung. Eine derartige Immunität, die jemanden vor einer Aussage bewahrt „existiert schlicht nicht“, so Jackson. „Das bedeutet, wie geschäftig oder essenziell ein Mitarbeiter des Präsidenten auch ist, und wie nahe er an sensiblen inneren Angelegenheiten und Projekten der nationalen Sicherheit ist, der Präsident hat nicht die Macht, ihn oder sie zu entschuldigen“ und vom Befolgen einer gültigen vom Kongress ausgestellten Vorladung abzuhalten, argumentierte Jackson. Sie wurde von Ex-Präsident Barack Obama ernannt.