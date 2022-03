Russischer Krieg : Selenskyj fordert erneut Kampfflugzeuge - Die Nacht im Überblick

Menschen suchen in einem Keller in Lwiw Schutz vor Explosionen. Foto: dpa/Nariman El-Mofty

Kiew Präsident Selenskyj fordert einmal mehr schwere Waffen. Der Bürgermeister von Mariupol berichtet von den schweren Kämpfen. Evakuierungen werden komplizierter. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft erneut zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Sowohl in einer Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda am Samstag als auch in einer in der Nacht zum Sonntag ausgestrahlten Videobotschaft forderte er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte.

„Die Ukraine kann russische Raketen nicht mit Schrotflinten und Maschinengewehren abschießen“, unterstrich Selenskyj die Forderung nach schweren Waffen. Er warnte, dass ansonsten das russische Militär eine spätere Bedrohung für die Nato-Nachbarstaaten darstellen könnte.

Polen hatte vor einiger Zeit eine mögliche indirekte Übergabe seiner Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 an die ukrainischen Streitkräfte angedeutet. Um die Jets nicht direkt an die Ukraine zu übergeben, sollten die Flugzeuge zuerst an die US-Streitkräfte überstellt werden. Dieser Vorstoß wurde von den USA abgelehnt. Eine solche Maßnahme könnte zu einer direkten Konfrontation zwischen Nato-Kräften und russischem Militär führen, was eine Eskalation des Krieges nach sich ziehen könnte, hieß es zur Begründung.

„Um im Luftraum auf Augenhöhe mit den Kräften des Gegners zu kämpfen, braucht es sowohl mengenmäßig als auch technologisch Aufrüstung“, untermauerte die ukrainische Luftwaffenführung die Forderung nach Kampfjets. „Wir sperren den Luftraum selber, gebt uns nur ein paar Waffen.“

Unterdessen bleibt die militärische Lage in der Ukraine schwer einzuschätzen. Unabhängige Berichte von Kampfhandlungen liegen in der Nacht zum Sonntag nicht vor. Offizielle Mitteilungen der Kriegsparteien können von Eigeninteressen gefärbt sein. Eine dieser Mitteilungen stammt von Mariupols Bürgermeister. In einem Gespräch mit der Agentur Unian berichtete er in der Nacht zum Sonntag von extrem schweren Kämpfen.

Die Verteidiger der ukrainischen Hafenstadt Mariupol leisten den russischen Angreifern nach den Worten von Bürgermeister Bojtschenko „heroischen Widerstand“. Er warf den russischen Militärs vor, rücksichtslos gegen alle Bewohner der inzwischen schwer zerstörten Stadt vorzugehen, auch gegen die ethnischen Russen. „Sie hatten nicht den Auftrag, irgendjemanden zu schützen“, sagte Bojtschenko. „Ihre Aufgabe ist einfach, die Stadt von der Erdoberfläche auszuradieren, samt Bewohnern.“ Dies sei schlicht Völkermord, „eine andere Bezeichnung kann es dafür nicht geben“. Über Mariupol wehe aber weiterhin die ukrainische Flagge, es bleibe weiterhin eine ukrainische Stadt.

Über die Zukunft der Stadt oder gar deren Befreiung durch ukrainische Truppen von außerhalb wollte sich Bojtschenko nicht äußern. „Selbst der Generalstab der ukrainischen Armee hat darauf sicher keine Antwort“, meinte Bojtschenko. „Ich denke, wir müssen Geduld und Kraft haben, die Zeit wird es zeigen.“

Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig die Behinderung oder den Missbrauch von Fluchtkorridoren vor. Das erschwert die Evakuierung von Menschen aus bombardierten Städten. Nun hat der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im ukrainischen Parlament, Mikhailo Radutskyj, das Rote Kreuz gebeten, von der Eröffnung eines Büros in der russischen Stadt Rostow am Don Abstand zu nehmen. Seine Begründung: Die Ukrainer gingen keineswegs freiwillig in die russische Großstadt. Nach russischen Angaben führt ein "von der Ukraine nicht unterstützter" Fluchtkorridor von Mariupol nach Rostow am Don. In einem offenen Brief schrieb Radutskyj, das Rote Kreuz solle nicht die Entführung und Deportation von Ukrainern unterstützen. Die Hilfsorganisation solle zudem keine "humanitären Korridore" auf dem Gebiet der Russischen Föderation legitimieren.

Im Westen der Ukraine meldete das ukrainische Militär erneut russischen Beschuss. Die Angaben konnten allerdings bislang nicht unabhängig überprüft werden. Nach einer Mitteilung von ukrainischer Seite haben russische Truppen ein Treibstofflager in Dubno im Westen der Ukraine unter Beschuss genommen.

Auch die Behörden der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) - 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt - berichteten von russischen Raketenangriffen. Es seien am Samstag insgesamt vier russische Raketen eingeschlagen, teilte der Gouverneur der Region, Maxym Kosytsky, bei einer Pressekonferenz mit. Der erste Angriff habe sich gegen ein Treibstofflager in einem Wohngebiet gerichtet, dort seien fünf Menschen verletzt worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen große schwarze Rauchwolken und Flammen über dem Viertel Lytschakiwsky aufsteigen.

Nach Angaben des Gouverneurs richtete sich der zweite Angriff in Lwiw gegen eine Militärfabrik ebenfalls in einem Wohngebiet. Der Bürgermeister der Stadt sagte, dabei sei auch eine Schule beschädigt worden. Todesopfer soll es bei den Angriffen nicht gegeben haben.

Lwiw ist Zufluchtsort und Durchgangsstation für hunderttausende Flüchtlinge aus den anderen Landesteilen der Ukraine. Auch viele westliche Diplomaten waren zu Kriegsbeginn von der Hauptstadt Kiew nach Lwiw umgezogen, weil die Stadt im Westen der Ukraine als sehr viel sicherer gilt.

Unterdessen ist der nukleare Forschungsreaktor „Neutronenquelle“ in der ostukrainischen Stadt Charkiw nach lokalen Medienberichten erneut unter Artilleriebeschuss geraten. „Eine Überprüfung des Ausmaßes der Schäden ist wegen der ununterbrochenen Kampfhandlungen in der Umgebung der nuklearen Anlage unmöglich“, teilte die staatliche Atomaufsicht mit. Die Anlage war vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt und von der Energieversorgung abgeschnitten worden. Allerdings war der Reaktor schon zu Kriegsbeginn in einen sogenannten unterkritischen Zustand heruntergefahren worden.

Die britische Außenministerin Liz Truss will mehr Druck auf Russland und Präsident Wladimir Putin ausüben, um das Land in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. „Wir müssen unsere Sanktionen verstärken. Wir müssen der Ukraine verstärkt Waffen senden“, sagte Truss in einem Interview der britischen Sonntagszeitung „Sunday Telegraph“. Wenn dann die Zeit für Verhandlungen gekommen sei, solle das Vereinigte Königreich eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine spielen. „Putin muss noch mehr unter Druck gesetzt werden“, sagte sie.

In der Ukraine sind seit Kriegsausbruch vor einem Monat bereits zwölf Journalisten ums Leben gekommen. Weitere zehn Reporter seien im Verlauf der Kämpfe teils schwer verletzt worden, teilte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa auf ihrer Facebook-Seite mit. „Der Welt die Wahrheit über Putins Aggression zu berichten, ist tödlich - im Krieg sind schon zwölf Journalisten gestorben“, schrieb sie. Nach ihrer Lesart wurden die Reporter von russischen Militärs getötet. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Insgesamt seien nach den bisherigen Ermittlungen mindestens 56 Medienvertreter angegriffen worden, darunter 15 Ausländer.

(peng/dpa/AFP)