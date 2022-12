Ukraine-Konflikt Putin laut Nato auf „langen Krieg“ eingestellt

Als Reaktion auf Rückschläge auf dem Schlachtfeld hat Russland in den vergangenen Woche massive Luftangriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine geführt, die immer wieder massive Stromausfälle verursachen. Laut Medienberichten planen die USA nun die Lieferung ihres hochmodernen Patriot-Luftabwehrsystems an die Ukraine. Von der Regierung in Washington wurde dies bislang aber nicht bestätigt.