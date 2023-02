Von Tarnnetzen bis Drohnen Wie kleine Initiativen im Baltikum und in Polen der Ukraine helfen

Litauen, aber auch Lettland und Estland - die drei Länder an der Ostflanke der Nato, die selbst unter jahrzehntelanger Besetzung in der Sowjetära gelitten haben - zählen zu den Topspendern für Kiew, seit Russland am 24. Februar 2022 den Krieg in der Ukraine begann. Der erfolgreiche Widerstand der Ukraine habe eine „existenzielle Bedeutung“ für die baltischen Staaten, die ihre eigene Erfahrung mit der russischen Herrschaft gemacht hätten, sagt Linas Kojala, Direktor des Zentrums für Europäische Studien in Litauens Hauptstadt Wilna. „Nicht nur politische Eliten, sondern ganze Gesellschaften sind in die Unterstützung der Ukraine involviert“, sagt er der Nachrichtenagentur AP.