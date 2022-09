„Brotkorb Europas“ : Verbrannte Ernte - Landwirtschaft an der ukrainischen Front

Viktor Lubinets, Agronom auf der Farm Veres, schaut auf den Rauch, der nach einer Explosion in Nowomykolaiwka in die Luft steigt. Foto: dpa/Leo Correa

Nowomykolajwka Der Agrarsektor ist eine wichtige Säule der ukrainischen Wirtschaft. Aber der russische Angriffskrieg hat die Branche schwer getroffen - und vor allem Bauern nahe der Front leiden.

Eine nicht explodierte Rakete ragt aus einem Acker, eine andere hat sich auf dem Hof in die Erde gebohrt. Arbeiter haben beim Entfernen von Unkraut eine Streubombe gefunden, und im Dach des von Granatsplittern zernarbten Viehstalls klafft ein Loch. Alle Arbeiten sind auf diesem großen Bauernhof im Osten der Ukraine zum Erliegen gekommen, die Felder und Gebäude so häufig von Granaten, Raketen und Streubomben getroffen worden, dass es den Arbeitern nicht möglich ist, auf dem von Kratern zerlöcherten Land noch etwas zu säen oder zu ernten.

Aber das scheint in weiter Ferne zu liegen. Der Lärm eines heranfliegenden Geschosses durchdringt die Luft, die Explosion in der Nähe erschüttert den Boden und lässt schwarzen Rauch aufsteigen. Lubinez zeigt kaum eine Reaktion. „Ich habe mich daran gewöhnt. In den ersten Tagen war es beängstigend, aber jetzt - ein Mensch kann sich an alles gewöhnen“, sagt der 55-Jährige. Und all das hier im Stich zu lassen, ist keine Option: „Was würde dann geschehen?“