Ukraine-Krise : USA und EU kündigen Sanktionen gegen Separatisten-Gebiete an

Die Flaggen der Europäischen Union (Symbolbild). Foto: dpa/Olivier Matthys

Washington/Brüssel Nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine durch Russland haben die EU und die USA noch am Montagabend neue Sanktionen angekündigt.

Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, wird US-Präsident Joe Biden per Exekutivorder Investitionen in, Handel mit und die Finanzierung der sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk durch US-Bürger unter Strafe stellen. Sanktionen könnten auch gegen all jene verhängt werden, "die in diesen Gebieten der Ukraine operieren" wollten.

Auch die EU hat nach Moskaus Anerkennung der Autonomie von Luhansk und Donezk Sanktionen angekündigt. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilten die Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend "auf die entschiedenste Weise". Der Schritt sei eine "eklatante Verletzung des Völkerrechts wie auch der Minsker Abkommen".

"Die Union wird mit Sanktionen gegen diejenigen reagieren, die an diesem illegalen Akt beteiligt sind", erklärten die beiden EU-Spitzen gemeinsam in Brüssel. Zugleich bekräftigten sie die "uneingeschränkte Unterstützung der Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen".

Was für Sanktionen nun verhängt werden, blieb zunächst offen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte bereits vor der russischen Anerkennung darauf hingewiesen, dass ein Sanktionspaket mit verschiedenen Komponenten vorbereitet wurde. Diese Komponenten könnten in Abhängigkeit vom Ausmaß der jeweiligen russischen Aggression in Kraft gesetzt werden, erklärte der Spanier.

Nach früheren Angaben von Ursula von der Leyen umfasst das vorbereitete Paket der EU Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gegen Personen sowie finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen. So könnten Ausfuhrverbote für wichtige High-Tech-Komponenten erlassen werden und Russlands Zugang zu internationalen Finanzmärkten behindert werden.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spach als Reaktion auf die Entscheidung Putins von einem "eklatanten Bruch des Völkerrechts". Die Anerkennung der abtrünnigen Regionen sei zudem "ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts.“ Baerbock stellte klar: "Wir werden auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren. Dazu stimmen wir uns mit unseren Partnern ab." Sie forderte Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen, "und auf den Weg der diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarungen zurückzukehren".

CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat Putin vorgeworfen, mit der Anerkennung der Separatisten-Regionen gegen das Völkerrecht zu verstoßen. „Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, eine Verletzung der Souveränität der Ukraine, indem er diesen Teil durch völkerrechtswidrige Anerkennung herauslöst“, sagte Röttgen am Montagabend in der ARD-Sendung „hart aber fair“. Mit Blick auf Putins Rede sagte der CDU-Politiker, diese übertreffe alles. „Diese Rede ist eine Kriegsrede.“

Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Rede Putins zur Anerkennung der Regionen Luhansk und Donezk als „Kriegserklärung“ bezeichnet. „Er erkennt die sog. „Volksrepubliken“ in Ostukraine an & droht unverhohlen mit Krieg, wenn die Ukraine nicht freiwillig auf ihre eigenen Gebiete verzichtet“, schrieb die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Montagabend bei Twitter. „Er bricht damit das Minsker Abkommen und spricht der Ukraine die Unabhängigkeit ab.“ Seine Rede sei erneut eine absolute Verdrehung aller historischen Fakten. „Spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, an dem alle Sanktionsmöglichkeiten nicht in Worte gefasst, sondern konsequent auf den Tisch gelegt und umgesetzt werden müssen. Wir müssen der Ukraine beistehen.“

