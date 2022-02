Krieg in der Ukraine : UN-Vollversammlung kommt zu seltener Dringlichkeitssitzung zusammen

Das Symbol der Vereinten Nationen am Tor des Hauptgebäudes in New York Foto: AP/John Minchillo

New York Mitglieder von 193 Staaten haben beim Treffen des größten UN-Gremiums Gelegenheit sich zu äußern. Eine Russland-Resolution wird bearbeitet. Ein UN-Sprecher nennt allein den Gedanken an einen nuklearen Konflikt "einfach unvorstellbar".

Die UN-Vollversammlung kommt an diesem Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zum russischen Angriff auf die Ukraine zusammen. Das beschloss der UN-Sicherheitsrat. Bei der Sitzung sollen alle 193 Mitglieder der Vollversammlung Gelegenheit haben, ihre Ansichten zu der Invasion zu äußern. Elf der 15 Mitglieder stimmen dafür. Russland votiert dagegen, hat jedoch keine Vetomöglichkeit. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthalten sich der Stimme.

Wegen der voraussichtlich großen Anzahl an Reden dürften die Beratungen mehrere Tage dauern. Es handelt sich um die elfte Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung in ihrer Geschichte seit 1950. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja hatte um eine Abhaltung der Krisensitzung auf Grundlage der Resolution „Uniting for Peace“ gebeten, also „Vereinigung für Frieden“. Diese wurde von den USA initiiert und im November 1950 angenommen, um Vetos der damaligen Sowjetunion während des Korea-Krieges zu umgehen. Die Resolution gibt der UN-Vollversammlung die Befugnis zu Dringlichkeitssitzungen, wenn der Sicherheitsrat aus Mangel an Konsens unter seinen mit Vetomacht ausgestatteten ständigen Mitgliedern - die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich - handlungsunfähig ist.

Der bisherige Resolutionstext verurteilt Russlands Aggression „aufs Schärfste“ und bekräftigt die Souveränität und territoriale Integrität sowie die Unabhängigkeit und Einheit der Ukraine. Von Russland wird der sofortige Rückzug sowie die Rückkehr zum Minsker Abkommen verlangt. Diplomaten zufolge wird der Text für eine Abstimmung in der Vollversammlung aber noch einmal angepasst. Eine Annahme in dem Gremium ist anders als im Sicherheitsrat nicht völkerrechtlich bindendend und hat eher eine symbolische Bedeutung.

Über den Text war am Freitag bereits im UN-Sicherheitsrat abgestimmt worden. Dort hatte Russland wie erwartet sein Veto eingesetzt. Westliche Diplomaten werteten die Abstimmung dennoch als Erfolg bei dem Versuch, Moskau international zu isolieren, weil Moskaus strategischer Partner China sich enthielt und es auch sonst keine weiteren Gegenstimmen gab.

Die russische Armee war am Donnerstagmorgen in die Ukraine einmarschiert und griff seither Städte wie Kiew und Charkiw an. Der russische Präsident Wladimir Putin befahl am Sonntag, die Atomstreitkräfte in Kampfbereitschaft zu versetzen. UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte, allein der Gedanke an einen nuklearen Konflikt sei "einfach unvorstellbar".

Frankreich kündigte an, am Montag einen Resolutionsentwurf in den UN-Sicherheitsrat einzubringen, in dem eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert wird. Diese müsse "jeglichen Friedensverhandlungen vorausgehen", erklärte der Präsidentenpalast in Paris. Zudem werde in dem Entwurf ein bedingungsloser Zugang für humanitäre Hilfe gefordert.

(juju/AFP/dpa/rts)