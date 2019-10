Staatsanwalt bestätigt : Ukraine überprüft Geschäfte der Firma mit Verbindung zu Biden-Sohn

Kiew Die Justizbehörden in der Ukraine nehmen die Geschäfte der Gasfirma Burisma unter die Lupe, für die der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, zeitweise gearbeitet hat. Die zu untersuchenden Affären hätten aber wohl nichts mit ihm zu tun.

Das gab der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Ryaboschapka am Freitag bekannt.

Untersucht werden demnach die Geschäfte, in die unter anderem der frühere Burisma-Chef Mykola Slotschewsky und der ukrainische Geschäftsmann Sergej Kurtschenko verwickelt sein könnten.

US-Präsident Donald Trump hatte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli auf Ermittlungen in der Ukraine gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sowie dessen Sohn gedrängt. Hunter Biden arbeitete früher für Burisma.