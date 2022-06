Beweise für Kriegsverbrechen : Spurensuche in den Trümmern von Charkiw

Spurensuche in den Trümmern von Charkiw

Das Team der Staatsanwaltschaft von Charkiw untersucht Beweise in einer Wohnung eines zerbombten Wohnhauses im Viertel Saltiwka. Foto: AFP/GENYA SAVILOV

Charkiw Ein Loch in der Wand, Überreste eines Projektils, Brandspuren: Stockwerk für Stockwerk untersuchen ukrainische Staatsanwälte zerbombte Häuser. Sie wollen etwaige Kriegsverbrechen aufdecken - und sammeln Beweise.

„Hier war die Küche, hier das Badezimmer und hier die Toilette“, erklärt Mykola Tymtschenko den Staatsanwälten. Der 70-Jährige führt die Juristen durch die Ruine seiner Wohnung in Saltiwka, eine Hochhaussiedlung im Nordosten der ukrainischen Metropole Charkiw . Die Staatsanwaltschaft untersucht den Wohnblock um festzustellen, ob es sich bei der Zerstörung um ein Kriegsverbrechen handelt.

Ein russischer Luftangriff traf das Gebäude und setzte es in Brand. Möbel, Matratze, Bilder - alles in Tymtschenkos Wohnung ist verbrannt. „Letztes Jahr habe ich meine Frau verloren. Und jetzt die Wohnung“, klagt er. „Es hat Jahre gedauert, sie abzubezahlen.“

Der Tod ist überall in Charkiw - und lässt Fragen offen

Leichen in der ukrainischen Großstadt

Leichen in der ukrainischen Großstadt : Der Tod ist überall in Charkiw - und lässt Fragen offen

Im benachbarten Treppenhaus sind die Schäden geringer. Die Wohnung von Oleksandr Ryabokone ist mit Glasscherben und Mauerstücken übersät, doch das Inventar ist heil geblieben. Der 30-Jährige hat das Wichtigste in weiße Säcke gepackt, um es vor „Dieben und Plünderern“ in Sicherheit zu bringen. Das Gemälde seiner Urgroßmutter hat er in Folie gehüllt.