Revolutionen, Belagerungen und Eroberungen : So unruhig war die Geschichte Kiews in den letzten 100 Jahren

So unruhig war die Geschichte Kiews in den letzten 100 Jahren

12. März 2022: Blick auf Sandsäcke und Tschechenigel, die auf den leeren Straßen auf dem Maidan-Platz in Kiew stehen. Foto: dpa/Andrea Filigheddu

Kiew Kiew erleidet immer wieder das gleiche Schicksal: Von fremden Truppen belagert, um das Überleben als Hauptstadt eines unabhängigen Landes kämpfend. Seit dem Zusammenbruch des Zarenreichs 1917 kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Ein Überblick über das letzte Jahrhundert.

Schon vor der russischen Februarrevolution 1917 versuchten die Ukrainer, sich vom Zarenreich im Osten und dem österreichisch-ungarischen Kaiserreich im Westen zu befreien. Nach der russischen Oktoberrevolution unter Lenin riefen Nationalisten eine autonome Ukrainische Volksrepublik mit Kiew als Hauptstadt aus, am 22. Januar 1918 erklärten sie die Unabhängigkeit. Ihrerseits riefen die Bolschewiki von Charkiw aus die Ukrainische Sowjetrepublik aus. Einen Monat später eroberte die Rote Armee Kiew.

Bis 1920 war Kiew ebenso wie der Rest der Ukraine Schauplatz von Kämpfen infolge des Russischen Bürgerkriegs. Der Versuch, ein unabhängiger Staat zu werden, scheiterte und endete schließlich mit der Eingliederung in die Sowjetunion.

Kiew in der Sowjetzeit

Bis 1934 war Charkiw die Hauptstadt der Sowjetrepublik, dann zog die Regierung wieder nach Kiew. Nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 1941 umzingelten und bombardierten die Nazis mit ihren ungarischen und rumänischen Verbündeten auch Kiew. Ein großer Teil des historischen Zentrums wurde von den sich zurückziehenden Sowjets zerstört. Im September 1941 dann zogen die Nazis in Kiew ein.

Nur wenige Tage später, am 29. und 30. September, erschossen deutsche Polizisten, Wehrmachtangehörige und SS-Kommandos nahe Kiew in der Schlucht von Babyn Jar mehr als 33.000 ukrainische Juden. Bis 1943 wurden in dem Gebiet bis zu 100.000 Menschen getötet - Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene.