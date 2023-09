Krieg in der Ukraine Selenskyj entlässt nach Skandalen Verteidigungsminister Resnikow

Der 41-jährige Krimtatare gehört der Oppositionspartei Holos an. Er war am Austausch von Kriegsgefangenen, politischen Gefangenen, Kindern und Zivilisten sowie an der Evakuierung von Zivilisten aus besetzten Gebieten beteiligt. Umerow gehörte auch der ukrainischen Delegation bei den Verhandlungen mit Russland über das von den Vereinten Nationen unterstützte Getreideabkommen an.