Rede vor UN-Vollversammlung : Das verlangt Selenskyj von der Weltgemeinschaft

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht auf der 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York per Videobotschaft. Foto: dpa/Jason Decrow

New York Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat der ukrainische Präsident ein Sondertribunal und den Entzug von Russlands Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat gefordert. Selenskyj sprach auch über seine Sicht auf Neutralität.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen eine Bestrafung Russlands für den Angriffskrieg gegen sein Land verlangt. „Es wurde ein Verbrechen gegen die Ukraine begangen, und wir fordern eine Bestrafung“, sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Videobotschaft vor der UN-Vollversammlung in New York. Russland müsse bestraft werden für das Morden, die Folter, die Erniedrigungen und die desaströsen Turbulenzen, in die es die Ukraine gestürzt habe. In dem Konflikt könne es keine neutrale Haltung geben: Wer von Neutralität spreche, wenn menschliche Werte und Frieden angegriffen werden, sei in Wirklichkeit gleichgültig. Neben der Einrichtung eines Sondertribunals verlangte der ukrainische Präsident unter anderem einen Entzug von Russlands Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat.