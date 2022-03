Krieg in der Ukraine : Schwere Angriffe auf Charkiw und Ochtyrka

Krieg in der Ukraine

Kiew Auch am Freitag hat die russische Armee ihre Angriffe auf ukrainische Städte am Freitag fortgesetzt. Die Städte Charkiw und Ochtyrka liegen laut Behördenangaben unter schwerem Beschuss. Und die ukrainische Marine hat ihr Flaggschiff selbst versenkt.

Die russischen Invasionstruppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Städte am Freitag fortgesetzt. Im der Hauptstadt Kiew waren alle zehn Minuten Einschläge zu hören, allerdings in größerer Entfernung als in den vergangenen Tagen. Nordwestlich der Stadt kam es zu Kämpfen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss, wie Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch sagte. Die Städte Charkiw und Ochtyrka lägen unter schwerem Beschuss.