Gesprächsangebot aus Kiew : Ukraine schließt Debatte über neutralen Status nicht aus

Berlin/Kiew Ein außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten hat für ein Treffen von Putin und Selenskyj geworben. Dabei könnte es auch um eine mögliche Neutralität der Ukraine gehen. Zuvor gebe es aber eine Bedingung.

Die Ukraine schließt nicht aus, in Verhandlungen mit Russland auch über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. „Solche Fragen ließen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich“, sagte Ihor Showkwa, außenpolitischer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ auf die Frage, ob die Ukraine bei Verhandlungen bereit sein könnte, einen neutralen Status zu akzeptieren. Showkwa warb für ein Treffen auf Präsidentenebene.