Angebot an Russland : Ukraine schlägt Sonderverhandlungen im belagerten Mariupol vor

Eine ukrainische Flagge, ein Militärhelm und medizinische Dokumente liegen auf einem Tisch in einem zerstörten Teil des umkämpften Stahlwerks in Mariupol (Archivfoto vom 18. April 2022). Foto: dpa/Alexei Alexandrov

Kiew Die Lage in Mariupol spitzt sich zu. Zwei Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland sind bereit, für Verhandlungen in die schwer umkämpfte ukrainische Hafenstadt zu reisen.

Angesichts der dramatischen Lage im seit Wochen belagerten Mariupol hat die Ukraine eine „besondere Verhandlungsrunde“ mit Russland in der strategisch wichtigen Hafenstadt vorgeschlagen. Es könnten Verhandlungen „ohne Vorbedingungen“ stattfinden, schrieb der ukrainische Chefunterhändler Mychailo Podoljak am Mittwoch auf Twitter.

Vertreter der ukrainischen Delegation hielten ständigen Kontakt mit den Streitkräften des Landes in Mariupol, schrieb Arachamija auf Twitter. Am Mittwoch habe es in einem Gespräch mit den Verteidigern der Stadt den Vorschlag gegeben, direkt in Mariupol Verhandlungen über die Räumung der ukrainischen Militärgarnison zu führen. „Wir sind jederzeit bereit, zu solchen Verhandlungen zu kommen, sobald wir eine Bestätigung von russischer Seite erhalten.“