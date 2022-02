Russische „Friedenstruppen“ im Donbass : Warum es Sanktionen jetzt sofort braucht

Meinung Berlin Ungeachtet aller Warnungen des Westens hat Wladimir Putin die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt und Truppen in die Region geschickt. Sein Handeln muss Konsequenzen haben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend der Armee seines Landes befohlen, in den Separatisten-Regionen in der Ostukraine für die Aufrechterhaltung des „Friedens" zu sorgen. Putin hatte kurz zuvor die Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt.