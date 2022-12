Schwere Gefechte in der Ostukraine Russland startet Offensive in den Gebieten Luhansk und Donezk

Angesichts der Lage an der Front kommt auch wieder Bewegung in die Debatte um weitere Rüstungslieferungen: Die USA signalisierten, keine Einwände gegen die Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard-2 oder deutscher Patriot-Flugabwehrsysteme zu haben. „Unsere Position ist in beiden Fällen dieselbe: Es ist Deutschlands Entscheidung, was Deutschland tut“, sagte Vizeaußenministerin Wendy Sherman während eines Besuchs in Berlin.