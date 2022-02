Ukraine-Konflikt : Russland meldet „Bitte um Unterstützung“ von Separatisten

Liveblog Kiew Kreml-Sprecher Peskow spricht von einem Brief, in dem Separatisten aus der Ost-Ukraine um militärischen Beistand bitten. Unabhängige Berichte dazu fehlen bislang. Der Städte- und Gemeindebund fordert Vorkehrungen für eine mögliche Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Und: Die Länder-Chefs der EU kommen am Donnerstag zu einem Sondergipfel zusammen. Alle News im Blog.

