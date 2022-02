Krieg und die Börse : Was Anleger jetzt tun sollten

Meinung Krisen wirbeln zwangläufig die Märkte durcheinander. Wirtschaftsexperten warnen derzeit ähnlich wie kurz vor dem Börsen-Crash im Jahr 2008. Warum es nicht ratsam ist, sein Depot sofort zu liquidieren und was Anleger bedenken sollten.

Russland und die Ukraine , neue Covid-Varianten und explodierende Energiepreise – an Stimmungskillern herrscht seit Monaten kein Mangel. Dennoch zählte 2021 zu den stärksten Aktienjahren der jüngeren Geschichte. Kein Wunder, dass warnende Stimmen unter anderem aus der Wissenschaft ein dankbares Publikum finden. In der Tat: Wenn die reale Wirtschaft mit einer Welle von Widrigkeiten kämpft, aber die Börse eine Party feiert, dann scheint etwas nicht zu stimmen.

In der Rückschau fällt die Antwort leicht: Man zeigt auf den tiefsten Punkt der DAX-Kurve. Doch markiert genau der zwangsläufig den Tag, an dem kollektiv die Angst am größten war. Danach geht es meist steil wieder bergauf, und diejenigen, die sich doch fest vorgenommen hatten, zu Tiefkursen zu kaufen, schauen frustriert zu. Kaum einer von hundert Anlegern ist in Krisen mutig genug, zu Ausverkaufspreisen einzusteigen. Doch genau das braucht es, um erfolgreiches „Markt-Timing“ umzusetzen.