Krise in Osteuropa : Russland greift Ukraine an - Kriegszustand ausgerufen

Liveblog Kiew Das russische Militär hat mit dem lange befürchteten Angriff auf die Ukraine begonnen. Putin warnte andere Staaten davor, sich Russland in den Weg zu stellen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus. Es gibt Berichte über Explosionen in mehreren Städten in der Ukraine. Alle News im Blog.

