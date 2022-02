Russlands Präsident Wladimir Putin schickte Zehntausende Soldaten an die Grenze zur Ostukraine. Mittlerweile hat er die beiden „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt und schickte zugleich Soldaten in diese Gebiete. Was Putin in diesem Konflikt will, beantworten wir hier.