Kriegseinsatz statt Wehrübung : Russland gibt den Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine zu

Moskau Immer wieder hat es in sozialen Netzwerken Beiträge über sehr junge, vom Kriegseinsatz überrumpelte russische Soldaten gegeben. Putin hat noch am Montag bestritten, Wehrpflichtige einzusetzen. Nun gab der Kreml die Lüge zu.

Russland hat erstmals den Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine zugegeben. "Leider wurden mehrere Fälle (bestätigt), in denen sich Wehrpflichtige in den Einheiten der russischen Streitkräfte befanden, die an der militärischen Sonderoperation auf dem Territorium der Ukraine teilnahmen", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Einige der Wehrpflichtigen seien von ukrainischen Streitkräften gefangen genommen worden.