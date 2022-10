Ukrainische Truppen rücken vor : Russische Besatzer ordnen Evakuierung Chersons an

Russische Besatzer ordnen Evakuierung Chersons an

Evakuierte Personen aus Cherson in Dschankoj (Symbolbild). Foto: dpa/Uncredited

Cherson/Kiew/Moskau In der Regionalhauptstadt der gleichnamigen, illegal annektierten ukrainischen Region Cherson haben die von Russland installierten Statthalter alle Einwohner zur unverzüglichen Evakuierung aufgerufen.

In einem Beitrag bei Telegram rief die vom Kreml installierte Verwaltung Zivilisten dazu auf, Bootsüberfahrten über den Fluss Dnipro zu nutzen und sich tiefer in von Russland kontrolliertes Territorium zu begeben. Dabei verwiesen die Statthalter Moskaus auf die angespannte Lage an der Front und eine angebliche Bedrohung durch Beschuss und „Terrorattacken“ durch Kiew. Die Stadt ist seit den frühen Kriegstagen unter russischer Kontrolle.