Donbass : Putin genehmigt Militäreinsatz in Ostukraine - Biden spricht von „vorsätzlichem Krieg“

Kremlchef Wladimir Putin (Archivfoto von 2021). Foto: AFP/ALEXANDER NEMENOV

Moskau/Washington Kremlchef Wladimir Putin hat einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. Zuvor hatten Separatisten nach Kreml-Darstellung um Unterstützung gebeten.

Kremlchef Wladimir Putin hat im Konflikt mit der Ukraine einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. Das teilte der Kreml am Donnerstag in Moskau mit. Russland greift der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auch vom Wasser aus an. Es gebe Landungsoperationen der Schwarzmeerflotte im Aswoschen Meer und in Odessa.

Putin entsprach damit einer vom Kreml präsentierten schriftlichen Bitte der Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk um Beistand. Putin hatte ein militärisches Eingreifen schriftlich in Aussicht gestellt, sollte er gefragt werden.

US-Präsident Joe Biden verurteilte das Vorgehen scharf und drohte der Regierung in Moskau Konsequenzen an. Der US-Präsident sprach in der Nacht auf Donnerstag von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff" auf die Ukraine. "Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird." Russland alleine sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid, erklärte Biden. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“, erklärte er.

Während der Kremlchef die Militäroperation ankündigte, lief bei den Vereinten Nationen eine Sitzung des Sicherheitsrats unter russischer Leitung. Dabei rief UN-Generalsekretär António Guterres Putin bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats auf, die Ukraine nicht anzugreifen. "Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben", sagte er in New York.

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine.

Der Westen wirft Putin vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

(peng/dpa)