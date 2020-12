Ukraine : Zunehmende Enttäuschung über Präsident Selenskyj

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, verliert weiter an Zuspruch der Bevölkerung. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Kiew Nach anderthalb Jahren Regierungszeit sind über 40 Prozent der Ukrainer von ihrem Quereinsteiger-Präsidenten enttäuscht. Das Land wird derweil immer wieder von Krisen erschüttert.

Von der Schauspielerei wechselte der ukrainische Komiker Wolodymyr Selenskyj vor mehr als anderthalb Jahren ins Präsidentenamt - und enttäuscht nun zunehmend als Staatschef seine Landsleute. 42 Prozent der Menschen in dem krisengeschüttelten Land sehen den Staatschef als Enttäuschung des Jahres 2020, wie aus einer vom renommierten Rasumkow-Zentrum am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Dagegen sahen 20 Prozent der Befragten den 42-Jährigen als den Politiker des Jahres in ihrem Land. Ein Jahr zuvor hatte dieser Wert noch bei 46 Prozent gelegen.