Konflikt mit Russland: Poroschenko verhängt Kriegsrecht in der Ukraine

Poroschenko verhängt Kriegsrecht in der Ukraine

Kiew Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat angesichts des Konflikts mit Russland im Asowschen Meer das Kriegsrecht für die nächsten 60 Tage verhängt.

Das teilte das Präsidialamt am Montag mit. Das Parlament, das am Nachmittag zusammentreten will, muss darüber binnen 48 Stunden befinden.