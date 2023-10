Ukraine, Polen und Litauen Einigung für schnellen Getreideexport steht

Der Einigung zufolge solle Getreide aus der Ukraine über Polen in den Hafen Klaipeda gebracht und ab Mittwoch erst dort auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten kontrolliert werden, teilten Regierungsvertreter am Dienstag mit. Von Klaipeda könne das Getreide dann in alle Welt exportiert werden. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.