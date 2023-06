„Frühjahrsoffensive“ läuft Ukraine meldet kleinere Erfolge – Russland widerspricht

Über die Lage an umkämpften Frontabschnitten im Südosten der Ukraine haben beide Seiten am Sonntag sich widersprechende Angaben gemacht. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten die Einnahme eines kleinen Dorfes rund 40 Kilometer südwestlich der Gebietshauptstadt Donezk, das an der Bahnstrecke von dort zur Hafenstadt Mariupol liegt. Der russische Statthalter in der Nachbarregion Saporischschja, Wladimir Rogow, sprach dagegen von „grauen Zonen“ in beiden Regionen, in denen unklar sei, wer dort die Kontrolle habe.