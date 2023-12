Baikal-Amur-Magistrale Ukraine meldet Anschläge auf russische Züge in Sibirien

Ziel sei es gewesen, mit Treibstoff beladene Züge auf der Baikal-Amur-Magistrale zu sprengen, einer vom Südosten Sibiriens bis zum Pazifischen Ozean im russischen Fernen Osten verlaufenden Bahnstrecke, berichteten Ukrajinska Prawda und andere Nachrichtenagenturen. Die Medien beriefen sich auf nicht näher genannte Quellen in ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. Das war bei früheren Anschlägen in Russland ebenfalls so. Eine Bestätigung vom SBU gab es zunächst nicht.