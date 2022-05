Kampf um Mariupol : Macron fordert Putin zur Wiederaufnahme der Evakuierungen auf

Paris/Moskau Es war das erste Gespräch seit mehr als einem Monat: Frankreichs Staatschef Macron hat mehr als zwei Stunden mit Russlands Präsident Putin zum Krieg in der Ukraine telefoniert. Macron forderte Putin laut Angaben aus dem französischen Präsidialamt auf, „diesen zerstörerischen Angriff“ zu beenden.

Macron habe erneut eine Waffenruhe verlangt und seine große Sorge über die Lage im Donbass sowie in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol zum Ausdruck gebracht. Er verlangte den Angaben zufolge von Russland , seiner Verantwortung als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats gerecht zu werden und die verheerende Aggression zu beenden.

Überschattet wurde die russische Darstellung von ukrainischen Medienberichten, wonach russische Soldaten am Dienstag mit einem neuen Sturm auf Azowstal begonnen haben sollen - obwohl dort wohl immer noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Nachdem am vergangenen Wochenende mehr als 120 Menschen von dem Werksgelände gerettet wurden, scheiterte ein weiterer Evakuierungsversuch am Montag.