Ukraine-Newsblog : Ukraine meldet weitere Geländegewinne – Russland will Gebiete zurückerobern

Foto: dpa/Grigory Sysoyev 15 Bilder So lief die Zeremonie zur Annexion der ukrainischen Gebiete im Kreml

Liveblog Kiew Die ukrainischen Streitkräfte haben Wolodymyr Selenskyj zufolge drei weitere Ortschaften in Cherson zurückerobert. Russland will Gebiete in annektierten Regionen „nicht zurückgegeben“. Alle News im Blog.

