Ukraine-Newsblog : Selensky j will in befreiten Gebieten rasch wieder Normalität

Foto: AP/Leo Correa 12 Bilder AKW Saporischschja - Die Sorgen der Menschen um ihre Sicherheit

Liveblog Kiew In der Ostukraine soll so bald wie möglich wieder Alltag einkehren. Kollaborateure werden festgesetzt und Renten erstmals seit Monaten bezahlt. Der Präsidentenberater spricht von einer Offensive in Luhansk. Alle News im Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lesenswerte weiterführende Inhalte: