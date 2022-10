Ukraine-Newsblog : Ukraine stoppt nach Raketenangriffen Stromexporte

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Aufgrund der russischen Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine kann vorerst kein Strom exportiert werden. Bundesregierung will in den nächsten Tag hochmodernes Raketenabwehrsystem in die Ukraine bringen. Alle News im Blog.

