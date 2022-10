Ukraine-Newsblog : Ukraine meldet Beschuss auf mehrere Regionen

Foto: dpa/Adam Schreck 9 Bilder Schwere Explosionen erschüttern mehrere ukrainische Großtädte

Liveblog Kiew Mehrere Regionen der Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht zum Samstag von russischen Truppen beschossen worden. In der frontnahen Großstadt Saporischschja im Süden wurden demnach Objekte der Infrastruktur getroffen. Und: Russlands Präsident schlägt einen weniger scharfen Ton an. Alle News im Blog.

