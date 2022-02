Ukraine-Krise : Wie das Telefon zum wichtigsten diplomatischen Instrument wird

Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und US-Präsident Joe Biden standen sich im Juni 2021 in Genf (Schweiz) gegenüber. Foto: dpa/Denis Balibouse

Washington/Moskau Mitten in der sich zuspitzenden Lage im Ukraine-Konflikt gehen die Bemühungen um eine Lösung der Krise auf höchster Ebene weiter. Ein Telefonat zwischen US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin am frühen Abend dauerte eine Stunde. Aber auch Emmanuel Macron und Olaf Scholz hatten Hörer in der Hand.

Das Gespräch zwischen Putin und Biden habe etwa eine Stunde gedauert, teilte das Weiße Haus im Anschluss in Washington mit. Details zum Inhalt des Telefonats sollten später folgen. Putin wollte eigentlich erst am Montag mit Biden telefonieren, dieser pochte allerdings wegen der vorliegenden Geheimdienstinformationen auf einen früheren Termin. Auch US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin telefonierten am Samstag bereits in separaten Gesprächen mit ihren jeweiligen Amtskollegen in Russland.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonierte laut Élyséekreisen zudem am Samstagnachmittag mit Bundeskanzler Olaf Scholz, nachdem er zuvor ebenfalls mit Putin gesprochen hatte. Macron wollte danach am Abend sowohl mit Biden als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Konflikt sprechen.

Putin hat im Telefonat mit Macron Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine als "provokative Spekulationen" zurückgewiesen. Außerdem warf der russische Staatschef den westlichen Verbündeten Kiews vor, der Ukraine "moderne Waffen" zu liefern, wie der Kreml am Samstag mitteilte. "Es werden Bedingungen für mögliche aggressive Aktionen der ukrainischen Sicherheitskräfte im Donbass geschaffen."

In der Donbass-Region im Osten der Ukraine kämpfen seit 2014 pro-russische Separatisten gegen die ukrainische Armee. Putin warf den "führenden westlichen Staaten" zudem vor, Kiew nicht zur Umsetzung des Minsker Abkommens zu drängen. Das 2015 geschlossene Abkommen sieht einen Fahrplan zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine vor. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig seit Jahren Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Macron warnte seinen russischen Kollegen in dem rund anderthalbstündigen Telefongespräch nach Angaben des Elysée-Palasts vor einer Zuspitzung der Lage. Ein "aufrichtiger Dialog" sei nicht mit "einer militärischen Eskalation" an der ukrainischen Grenze vereinbar, sagte Macron demnach. Beide Staatschefs hätten "den Willen zur Fortsetzung des Dialogs" geäußert.

In den USA und Europa wächst die Sorge vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Mehrere Staaten - darunter Deutschland - riefen ihre Bürger am Samstag zur Ausreise aus der Ukraine auf. Die US-Regierung warnt vor einem möglichen russischen Einmarsch in das Nachbarland noch vor Ende nächster Woche. Russland bestreitet das und wirft seinerseits den USA vor, mit Warnungen vor einer russischen Aggression die Kriegsgefahr selbst zu erhöhen.

Sorge bereitete am Nachmittag zusätzlich noch die Meldung, dass ein russisches Kriegsschiff nach Angaben aus Moskau nahe den Kurilen ein US-U-Boot vertrieben hat. Der Zerstörer "Marschall Schaposchnikow" habe in russischen Gewässern nahe den Kurilen ein US-Unterseeboot aufgespürt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Nachdem das U-Boot Aufforderungen zum Beidrehen ignoriert habe, habe der russische Zerstörer "angemessene Maßnahmen ergriffen", hieß es ohne nähere Erläuterungen. Das U-Boot habe die russischen Gewässer daraufhin "in Höchstgeschwindigkeit" verlassen.

