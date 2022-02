Krieg in der Ukraine : Biden kündigt Sanktionen gegen Russlands zweitgrößte Bank an

Washington Nach Aussage des US-Präsidenten sollen die russische Finanzbranche und der Technologiesektor des Landes sanktioniert werden. Betroffen seien unter anderem vier Kreditinstitute, die zusammen rund ein Drittel der russischen Vermögen hielten.

Nach der russischen Invasion in die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden weitere „harte Sanktionen“ gegen Russlands Finanzbranche und den Technologiesektor angekündigt. Die Maßnahmen könnten im Fall einer weiteren Eskalation noch verschärft werden, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Betroffen von den neuen Finanzsanktionen seien vier Kreditinstitute, die zusammen rund ein Drittel der russischen Vermögen hielten, sagte Biden. Darunter sei auch Russlands zweitgrößtes Institut, die VTB Bank. Die Banken würden damit vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar ausgeschlossen. Gleiche Schritten seien auch von den Partnern in der EU, Großbritannien und Japan geplant, sagte Biden weiter.