„Verzicht auf Stationierung von Raketensystemen“ : Spanische Zeitung veröffentlicht angebliche US-Vorschläge zur Ukraine-Krise

Madrid Die spanische Zeitung „El País“ hat Dokumente veröffentlicht, die angeblich eine vertrauliche schriftliche Antwort der USA auf die russischen Vorschläge für eine neue Sicherheitsvereinbarung für Europa enthalten. Die Rede ist von einem Abkommen, das unter anderem Truppenstationierungen in Polen und Rumänien betrifft.

Die USA haben Russland möglicherweise ein Abkommen zur Stationierung von Marschflugkörpern in Polen und Rumänien angeboten, wenn Moskau im Gegenzug die Bedrohung der Ukraine beendet. Die spanische Zeitung „El País“ veröffentlichte am Mittwoch zwei ihr durchgestochene Dokumente von der vergangenen Woche, die nach ihren Angaben als vertraulich gekennzeichnet waren und eine schriftliche Antwort auf die russischen Vorschläge für eine neue Sicherheitsvereinbarung für Europa enthielten.

Eine Anfrage an US-Regierungsvertreter zur Authentizität der Dokumente wurde zunächst nicht beantwortet. Die Nato in Brüssel teilte mit, sie äußere sich nie zu angeblichen Leaks. Laut den Texten in „El País“ boten die USA Moskau einen „Transparenz-Mechanismus“ an, mit dem bestätigt werden solle, dass auf Raketenstützpunkten in Rumänien und Polen keine Marschflugkörper vom Typ Tomahawk stationiert sind. Bedingung sei, dass Moskau die gleiche Transparenz für zwei Raketenbasen „unserer Wahl“ in Russland bietet.