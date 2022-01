Ukraine-Krise : Russland verlegt weitere Truppen Richtung Westen

Kiew/Moskau Während Diplomaten auf allen Ebenen um einen Fortschritt in der Krise um die Ukraine ringen, hat Russland für großangelegte Kriegsübungen mit seinem Bündnispartner Truppen aus dem Osten des Landes nach Belarus verlegt.

Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin erklärte, zusammen mit belarussischen Einheiten werde eine gemeinsame Reaktion auf externe Bedrohungen erprobt. Fomin machte keine Angaben dazu, wie viele Waffen oder Einheiten für den Einsatz neu stationiert werden sollten, auch nicht dazu, wie viele Soldaten insgesamt an den militärischen Übungen teilnehmen sollten.

Es könne zu einer Situation kommen, in der die regionalen Kräfte nicht ausreichten, um verlässlich die Sicherheit des „Unionsstaats“ zu gewährleisten, sagte Fomin bei einem Treffen mit ausländischen Militärattachés. „Wir sind mit Belarus übereingekommen, dass es notwendig ist, das gesamte militärische Potenzial für die gemeinsame Verteidigung einzusetzen.“

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärte, die gemeinsamen Manöver würden an der westlichen Grenze des Landes sowie im Süden durchgeführt, wo Belarus an die Ukraine grenzt. Lukaschenko hat im Zusammenhang mit Sanktionen des Westens für die brutale Niederschlagung von Protesten zunehmend auf russische Unterstützung gesetzt.

Mit der Verlegung werden die russischen Kräfte nahe der Ukraine weiter aufgestockt, und das in einer Zeit, in der EU und USA einen möglichen Einmarsch Russlands in der Ukraine fürchten. Die Ukraine hat davor gewarnt, dass Russland aus verschiedenen Richtungen angreifen könnte, einschließlich vom Territorium des russischen Bündnispartners Belarus.