Ukraine-Krise : Nato aktiviert wegen russischer Truppen Krisenmechanismus

Riga Nach Angaben des geschäftsführenden Bundesaußenministers Heiko Maas wird die Nato wegen der russischen Truppenbewegungen nahe der ukrainischen Grenze einen Krisenmechanismus auslösen. „Das, was wir sehen, ist durchaus besorgniserregend“, sagte er.

Es gebe sehr große Zustimmung zu dem Vorschlag von Generalsekretär Jens Stoltenberg , die Lage nicht nur weiter zu beobachten, sondern auch entsprechende Maßnahmen in Gang zu setzen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach Bündnisberatungen in der lettischen Hauptstadt Riga . Es gehe darum, zu einem gemeinsamen Lagebild zu kommen und Reaktionsmöglichkeiten zu entwickeln.

Hintergrund der Besorgnis der Nato sind Erkenntnisse, nach denen Russland in der Nähe der Grenze zur Ukraine erneut ungewöhnlich große Kontingente gefechtsbereiter Truppen sowie schwere Waffen und Drohnen stationiert hat. Die Entwicklungen wecken böse Erinnerungen an das Jahr 2014. Damals hatte sich Russland die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt und mit der Unterstützung von Separatisten in Ostukraine begonnen. „Das, was wir sehen, ist durchaus besorgniserregend“, sagte Maas.