Treffen der G20-Finanzminister : Lindner warnt wegen Ukraine-Krise vor „erheblichen Abwärtsrisiken“ für die Weltwirtschaft

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nahm am G20-Ministertreffen in Jakarta per Videoschaltung teil und gab anschließend eine Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Michael Sohn

Berlin Finanzminister Lindner sieht vor allem wegen der Zuspitzung der Ukraine-Krise den weltweiten Aufschwung gefährdet. Im Abschluss-Kommuniqué der G20-Finanzminister nach ihrer teils virtuellen Sitzung in Jakarta wird das aber so klar und eindeutig nicht gesagt: Vor allem ein Land wusste das zu verhindern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat angesichts der Zuspitzung der Russland-Ukraine-Krise vor „erheblichen Abwärtsrisiken“ für die Weltkonjunktur gewarnt. Der FDP-Politiker sagte am Freitag nach Beratungen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), es werde alles unternommen, um eine weitere Eskalation abzuwenden. Eine solche wäre vor allem eine Tragödie für die Menschen in der Ukraine, die in Frieden leben wollten. Danach erst kämen ökonomische Erwägungen. Im Falle einer Eskalation gäbe es wirtschaftlich keine Gewinner, es käme zu einer „krisenhaften Zuspitzung“. Der Schlüssel zur Lösung des Konflikts liege in Moskau.

Die Tagung der G20-Finanzminister und Notenbankchefs fand in Jakarta in Indonesien als kombinierte Präsenz- und Online-Veranstaltung statt, Lindner nahm per Videoschaltung teil.

Der Finanzminister machte mit Blick auf die Abschlusserklärung der G20-Finanzminister deutlich, andere hätten die Ukraine-Krise anders eingeordnet. Auch Russland ist Mitglied der G20. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass Deutschland und viele andere der Auffassung seien, eine Eskalation in der Ukraine-Krise wäre ein großes „geopolitisches Risiko“, das entschärft werden müsse.

Lindner nannte als weitere Risiken für die Weltwirtschaft die anhaltend hohe Inflation, Unterbrechungen bei Lieferketten sowie Materialengpässe infolge der Corona-Pandemie. Er betonte die Bedeutung der internationalen Finanzstabilität. Mehr Transparenz über die wahre Staatsverschuldung sei nötig, sagte Lindner insbesondere mit Blick auf China. Die deutsche Doppelstrategie seiner Finanzpolitik, einerseits mehr staatliche Investitionen zu ermöglichen, andererseits aber zur Schuldenbremse zurückzukehren, sei auch der Maßstab für die deutsche G7-Präsidentschaft und seinen internationalen Appell nach mehr Solidität, sagte der FDP-Politiker.

Es sei auch geldpolitische „Sensibilität“ gefordert in den Industrieländern, wo sich jetzt Zinserhöhungen abzeichneten. Entwicklungs- und Schwellenländer seien „verwundbar“, wenn sie hoch verschuldet seien. „Abrupte Änderungen sind daher zu vermeiden“, so Lindner. Insbesondere die USA hätten eine besondere Verantwortung. Er habe den Eindruck, dass die USA dies in ihren Schritten beachteten.

Lindner ergänzte, die globale Mindeststeuer für multinationale Unternehmen solle wie geplant Anfang 2023 in Kraft treten. Dies sei aber fraglos ambitioniert. Der deutsche Industrieverband BDI hatte diese Woche betont, 2024 sei sinnvoller, um genug Zeit für Vorbereitungen zu haben. Knapp 140 Staaten haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD auf die Steuerreform mit zwei Säulen geeinigt. Kernstück ist eine Mindeststeuer für internationale Konzerne in Höhe von 15 Prozent. Dies soll die Verlagerung von Aktivitäten in Steueroasen zumindest eingrenzen. Die neuen Regeln sehen auch eine Besserstellung von Schwellenländern vor. Sie sollen deutlich mehr Steuereinnahmen von den größten Konzernen der Welt abbekommen.

(dpa/rtr/mar)