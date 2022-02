Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats : So reagiert die Weltpolitik auf die Eskalation im Ukraine-Konflikt

Der UN-Sicherheitsrat bei seiner Dringlichkeitssitzung in New York. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

New York Infolge der Ankündigung des russischen Präsidenten Putin, „Friedenstruppen“ in den umkämpften Osten der Ukraine zu schicken, hat der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung in New York getagt. Wir fassen die Reaktionen der Staaten zusammen.

Die USA kritisierten Russland scharf. „Sie nennen sie Friedenstruppen“, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, in Richtung Russlands. „Das ist völliger Unsinn. Wir wissen, was sie wirklich sind.“

Der Entsendungsbefehl russischer Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine sei ein erster Schritt zum vollständigen Einmarsch. „Darüber hinaus ist dieser Schritt von Präsident Putin eindeutig die Grundlage für den Versuch Russlands, einen Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine zu schaffen“, sagte Thomas-Greenfield weiter. Putin habe das Minsker Abkommen mit seiner Anerkennung der Regionen Luhansk und Donezk „in Stücke gerissen“.

Er träume von einem russischen Großreich, sagte Thomas-Greenfield weiter. „Putin möchte, dass die Welt in der Zeit zurückreist, in die Zeit vor den Vereinten Nationen, in eine Zeit, als Imperien die Welt beherrschten – aber der Rest der Welt hat sich vorwärts bewegt. Es ist nicht 1919, sondern 2022.“ Die Geschichte lehre, dass die Länder der Welt in einer solchen Situation nicht wegschauen dürften. Es handle sich um einen Angriff auf jeden UN-Mitgliedsstaat. Die Botschafterin kündigte schwere Konsequenzen für Moskau an.

Zuvor hatten auch die Vereinten Nationen offiziell reagiert. UN-Untergeneralsekretärin Rosemary DiCarlo hatte zur Eröffnung der Dringlichkeitssitzung gesagt, dass die UNO den Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin, „Truppen in der Ostukraine zu stationieren“, „zutiefst bedauert“. „Die nächsten Stunden und Tage werden kritisch sein. Die Gefahr eines großen Konflikts ist real und muss um jeden Preis vermieden werden“, forderte sie bei dem Treffen, das auf Wunsch der westlichen Mitglieder des Sicherheitsrates einberufen wurde.

Angesichts eines möglichen Krieges mit Russland hat die Ukraine vor den Vereinten Nationen den Widerstand beschworen. „Wir werden standfest sein. Wir befinden uns auf unserem Grund und Boden. Wir haben vor nichts und niemandem Angst. Wir schulden niemandem etwas und wir geben niemandem etwas“, sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja bei der Dringlichkeitssitzung. Es sei „nicht Februar 2014. Es ist Februar 2022“, meinte er in Anspielung an die Annektierung der Krim durch Russland.

Russland hat hingegen der Ukraine mit weiteren Konsequenzen gedroht. Kiew habe „militärische Pläne“ und würde Luhansk und Donezk beschießen und provozieren. Nach der Anerkennung durch Moskau könne dies „äußerst gefährliche Folgen haben“, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja in der Sitzung. „Wir beabsichtigen nicht, ein neues Blutbad im Donbass zuzulassen.“ Er beteuerte aber auch: „Wir bleiben offen für Diplomatie für eine diplomatische Lösung"

Für die Eskalation gab der Botschafter der ukrainischen Führung die Schuld. Die Weigerung Kiews, direkt mit den Separatisten zu verhandeln, habe gezeigt, dass es das Minsker Abkommen nicht habe erfüllen wollen. Um einen Krieg zu vermeiden, müsse die Ukraine nun zu einem Ende seiner Provokationen gezwungen werden.

Aus der Sicht von Deutschland hat Russland durch den Entsendungsbefehl seine wahren Absichten in der Region offenbart. „Russland hat wiederholt darauf bestanden, nicht an dem (Ukraine)-Konflikt beteiligt zu sein. Heute hat es sich entlarvt und zeigt, dass es das schon immer war“, sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse vor der Dringlichkeitssitzung. Zusammen mit den Verbündeten werde Deutschland „entschiedene und angemessene Maßnahmen“ ergreifen, um auf den Verstoß Russlands gegen das Völkerrecht zu reagieren. Dies werde schwerwiegende wirtschaftliche, politische und geostrategische Folgen haben.

Auch Japan verurteilt das Vorgehen Russlands, es sei inakzeptabl und verstoße gegen das Völkerrecht. Das erklärte Staatschef Fumio Kishida. Japan werde sich im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine mit seinen internationalen Verbündeten zusammenschließen und eine starke Reaktion vorbereiten, die auch Sanktionen umfasse.

China hat alle Beteiligten im Ukraine-Konflikt zur Zurückhaltung aufgerufen. „Alle betroffenen Parteien müssen Zurückhaltung üben und alles vermeiden, was Spannungen schüren könnte“, sagte der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun vor der Dringlichkeitssitzung. „Wir glauben, dass alle Länder internationale Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta lösen sollten.“

Großbritannien fürchtet bei einem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein humanitäres Desaster. „Eine Invasion in der Ukraine entfesselt die Kräfte des Krieges, des Todes und der Zerstörung gegen die Menschen in der Ukraine. Die humanitären Auswirkungen werden für Zivilisten, die vor den Kämpfen fliehen, schrecklich sein“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward bei der Dringlichkeitssitzung. Frauen und Kinder würden am meisten leiden. „Russland hat uns an den Abgrund gebracht. Wir fordern Russland auf, einen Schritt zurückzutreten.“

(hebu/dpa/AFP/Reuters)