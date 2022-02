Krise in Osteuropa : Belarus könnte sich bald dem Ukraine-Krieg gegen die Ukraine anschließen

Washington Bislang waren die Truppen von Staatschef Alexander Lukaschenko nicht direkt am russischen Angriff auf die Ukraine beteiligt. Nach Informationen des US-Geheimdienstes könnte sich das bald ändern.

Belarus könnte sich nach US-Geheimdienstinformationen noch am Montag der Militärinvasion Russlands in die Ukraine anschließen. Die Entscheidung des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko, Soldaten ins Nachbarland zu schicken, hänge vom Ausgang der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine ab, sagte ein hoher US-Geheimdienstbeamter. Die Verhandlungen sollten in einem Ort an der belarussischen Grenze stattfinden.