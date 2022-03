Explosionen und Gewehrsalven : Ukraine erobert wichtigen Vorort von Kiew zurück

Kiew Teilweise rücken die russischen Truppen vor, teils werden sie von ukrainischen Streitkräften zurückgeschlagen. Was jede Seite gewinnt, ist schwer zu sagen. Millionen Ukrainer sind auf der Flucht.

Die Ukraine hat am Dienstag nach eigenen Angaben den strategisch wichtigen Kiewer Vorort Makariw zurückerobert. Durch das zurückgewonnene Gebiet konnten die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über eine Autobahn zurückgewinnen und die russischen Truppen daran hindern, Kiew von Nordwesten her einzukesseln.

Explosionen und Gewehrsalven erschütterten die Stadt, von einem Ort im Norden stieg schwarzer Rauch auf. Verstärktes Artilleriefeuer war aus dem Nordwesten zu hören, wo Russland versucht, mehrere Vororte einzukesseln und einzunehmen. Die Bewohner blieben in ihren Häusern, weil die Stadtverwaltung eine 35-stündige Ausgangssperre verhängt hatte, die bis Mittwochmorgen gelten sollte.

Andere Gebiete in der Nähe der Hauptstadt wie Butscha, Hostomel und Irpin seien jedoch von russischen Streitkräften teilweise eingenommen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Einige stehen bereits seit dem Einmarsch vor fast einem Monat unter Beschuss. Die Bodenoffensive der russischen Truppen in anderen Teilen des Landes kam jedoch nur langsam oder gar nicht voran und wurde durch tödliche Angriffe der ukrainischen Seite zurückgeschlagen.

Nachdem die Ukraine die Aufforderung zur Kapitulation in der Hafenstadt Mariupol abgelehnt hatte, setzten die russischen Streitkräfte die Belagerung dort fort. Fliehende Zivilisten berichteten von unerbittlichem Bombardement und Leichen auf den Straßen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte russischen Truppen in seiner Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag vorgeworfen, Fluchtrouten aus Mariupol beschossen zu haben.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die russische Invasion mehr als zehn Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben, fast ein Viertel der ukrainischen Vorkriegsbevölkerung. Die Vereinten Nationen haben 953 zivile Todesopfer bestätigt, wobei die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist.

Schätzungen über die Zahl der getöteten russischen Militärangehörigen sind schwer zu bekommen, doch selbst konservative Zahlen westlicher Experten gehen in die Tausende. Russland hat seit seiner Meldung vom 2. März, dass 498 Soldaten in der Ukraine gefallen sind, keine neuen Angaben gemacht. Die regierungsnahe russische Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ berichtete am Montag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium kurzzeitig, dass fast 10.000 russische Soldaten getötet worden seien. Der Bericht wurde schnell wieder entfernt, und die Zeitung machte Hacker dafür verantwortlich. Der Kreml lehnte am Dienstag eine Stellungnahme ab.

Die Waldbrände in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl wurden nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums unterdessen gelöscht, die Strahlungswerte in dem Gebiet sollen im Rahmen der Normen liegen. Brände sind in der Gegend nicht ungewöhnlich, geben aber Anlass zur Sorge über eine mögliche Freisetzung von Strahlung aus der 1986 havarierten Anlage.

US-Präsident Joe Biden, der im Laufe der Woche nach Europa reist, um sich mit Verbündeten zu treffen, deutete am Montagabend an, dass noch Schlimmeres bevorstehen könnte. „Putin steht mit dem Rücken zur Wand“, sagte Biden. „Und je mehr er mit dem Rücken zur Wand steht, desto härter wird die Taktik, die er anwenden wird.“

Nach Angaben aus den USA und Großbritannien bleibt Kiew das Hauptziel Russlands. Biden wiederholte den Vorwurf, Putin erwäge den Einsatz chemischer oder biologischer Waffen, obwohl Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag erklärte, die Vereinigten Staaten hätten keine Anhaltspunkte dafür, dass der Einsatz solcher Waffen unmittelbar bevorstehe.

Präsident Selenskyj forderte unterdessen Italien auf, wegen der Invasion in die Ukraine mehr Sanktionsdruck auf Russland auszuüben. In einer Videoansprache an die Abgeordneten des italienischen Parlaments forderte er die Beschlagnahmung weiterer Vermögenswerte Putins und dessen Verbündeten, um Moskau dazu zu bewegen, ein Ende des Krieges auszuhandeln.

