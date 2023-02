Nicht mal Schaufeln würden geliefert Wagner-Chef wirft russischem Armee-Generalstab „Verrat“ vor

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hat dem Generalstab der Armee „Verrat“ vorgeworfen, weil dieser sich weigere, den in der Ukraine kämpfenden Wagner-Söldnern Ausrüstung bereitzustellen. „Der Generalstabschef und der Verteidigungsminister erteilen auf Teufel komm raus Befehle, der paramilitärischen Gruppe Wagner nicht nur keine Munition zu geben, sondern sie auch nicht durch Lufttransporte zu unterstützen“, sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einer am Dienstag im Online-Dienst Telegram veröffentlichten Audiobotschaft.